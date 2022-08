Francesco Crinelli si dichiara disponibile a candidarsi alle prossime elezioni regionali

TRAPANI – Dopo un ampio giro di confronti nei circoli del PD di molti comuni della provincia, e con il coinvolgimento dei movimenti civici che negli anni si sono riconosciuti nell’esperienza della rete Network e dei gruppi ecologisti, è stata registrata la disponibilità di Francesco Crinelli, 42enne Ingegnere Ambientale e ViceSegretario provinciale del PD, a candidarsi alle prossime elezioni regionali del prossimo 25 settembre.

Crinelli, attualmente consigliere comunale a Partanna ed espressione di una rete di persone e di associazioni che ha sposato il progetto di un campo largo progressista impegnandosi all’interno del Partito Democratico, una volta sentite le persone più vicine, ha accettato con entusiasmo la candidatura.

Lo stesso dichiara: “La stima, l’affetto e l’entusiasmo espressi sulla mia persona mi riempiono d’orgoglio. Quando così tanta gente ti chiede di rappresentarla non puoi far altro che accettare. Lanciamo la mia candidatura per rappresentare una comunità politica che chiede risultati veri sulle tematiche di lavoro, ambiente, diritti e promozione del territorio”.

Si attende adesso la ratifica della candidatura da parte degli organismi direttivi del Partito Democratico, nei confronti del vicesegretario provinciale quale figura di sintesi “che non può lasciare indifferente né la base, ne gli organi del partito, né la società civile che si riconosce nei valori progressisti”.