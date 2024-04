“Francesco Ingrande Diacono della Chiesa di Mazara”

MAZARA DEL VALLO – Sabato 20 aprile 2024 nella Cattedrale di Mazara del Vallo si è svolta la cerimonia per l’ordinazione diaconale di Francesco Ingrande della comunità parrocchiale del Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo. L’ordine è stato conferito per l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione di S.E.R. mons. Angelo Giurdanella vescovo di Mazara del Vallo con la partecipazione di tutto il clero della Diocesi.

Francesco classe 1990 dopo una prima esperienza nel gruppo scout Agesci Mazara 4 ha iniziato a lavorare come animatore nei villaggi turistici e in seguito ha cominciato a frequentare la parrocchia Santa Maria di Gesù dando il suo contributo da animatore all’interno dei gruppi dei ragazzi del catechismo e dell’A.C.R. Proprio in quel periodo un giovedì Santo durante la funzione della Lavanda dei Piedi ha sentito la chiamata del Signore ed ha iniziato il suo cammino di conversione all’interno della Fraternità E’frata di Betlemme che lo ha sostenuto durante il suo percorso di fede. Dopo una breve esperienza tra i frati Francescani Minori rinnovati di Corleone ha deciso di entrare nella comunità vocazionale del seminario di Mazara del Vallo. Ha iniziato il suo percorso vocazionale

nell’anno propedeutico 2017 intraprendendo gli studi presbiterali presso il Seminario di Palermo che lo porteranno prima a ricevere il Lettorato nel 2022 poi l’Accolitato nel 2023. Dopo la conclusione degli studi è rientrato in Diocesi per iniziare un intensa esperienza pastorale frequentando corsi di formazioni sulla parrocchia e sul sacramento della liturgia e nel mese di ottobre si è inserito nella comunità parrocchiale di Cristo Re in S. Martino di Mazara del Vallo facendo esperienza di servizio e percorsi di catechesi all’interno dei gruppi dell’Azione Cattolica, degli Scout e dei giovani post cresima.

Sabato 20 aprile 2024 con funzione iniziata alle ore 10.30 Francesco è stato ordinato Diacono della Chiesa di Mazara primo gradino del Sacramento dell’Ordine. In serata, accolto dal parroco padre Giuseppe Lupo e da tutta la comunità parrocchiale, don Francesco ha partecipato alla sua prima messa da diacono proprio nella Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo dove tutto è iniziato.

Cosa potrà fare il diacono?: può assolvere a tutti i compiti del prete ad esclusione della consacrazione eucaristica, della confessione e dell’assoluzione dei peccati.