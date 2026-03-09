Francesco Silvano e Danilo Nizza eletti responsabili territoriali della nuova UILFPC Trapani

TRAPANI – Francesco Silvano e Danilo Nizza sono stati eletti rispettivamente responsabile provinciali per i dipartimenti Telecomunicazioni, Cartai, Grafici, Spettacolo, Sport, Tempo libero ed Emittenze private e Poste in occasione del primo Congresso regionale della UILFPC, la nuova federazione sindacale nata dal processo di accorpamento tra le categorie UilCom e UilPoste.

Soddisfazione è stata espressa da Tommaso Macaddino, segretario generale della UIL Trapani, che ha voluto rivolgere un augurio di buon lavoro ai nuovi responsabili: “L’elezione di Silvano e Nizza rappresenta un segnale di continuità e, al contempo, di rinnovamento per la nostra organizzazione nel territorio trapanese. La nascita della UILFPC non è solo un accorpamento burocratico, ma una scelta politica ambiziosa per unire competenze e dare voce a migliaia di lavoratori che operano in ambiti vitali per la nostra economia, dalla cultura alle telecomunicazioni, fino ai servizi postali”.