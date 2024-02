FRITTELLE DI ZUCCHINE

A cura di Ina Venezia



Ingredienti: 3 zucchine genovesi, 1 uovo, 4/5 cucchiai di pangrattato (oppure mollica fresca), 4 cucchiai di parmigiano, 1 cucchiaio di amido, prezzemolo tritato, 1 spicchio di aglio tritato, pepe, sale, olio evo.

Grattugiate le zucchine, salatele leggermente e lasciatele scolare in uno scolapasta per circa 30 minuti in modo che perdano la loro acqua di vegetazione. Strizzatele molto bene con le mani e aggiungete il resto degli ingredienti. Formate delle polpette con le mani unte con un po’ di olio e appiattitele. Spennellate con olio evo e mettetele in friggitrice ad aria a 190 gradi per circa 15 minuti finché non saranno dorate. In alternativa mettetele in forno ventilato o friggetele in padella usando poco olio.