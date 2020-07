Fuori il nuovo singolo di Valerio M

SELINUNTE – Valerio M alla conquista dell’estate 2020, fuori il nuovo singolo: “Tormentone dell’estate”. Impossibile dimenticare l’incredibile successo ottenuto con “Enamorada” nel 2013 e lo scorso anno con “Ancora”! Sarà sicuramente allo stesso modo per il nuovo singolo, che si prospetta rovente come il sole della Sicilia, esilarante ed esplosivo. Il Coronavirus non è riuscito a fermare la musica ecco che, allora, arriva un brano da cantare a gran voce. “Tormentone dell’estate” il nuovo singolo di Valerio M. I numeri per una hit pronta a scalare le classifiche ci sono tutti. “Tormentone dell’estate” nasce proprio dalla voglia d’estate che ognuno di noi possiede. Una canzone nata con la voglia di far ballare e cantare in armonia, non importa se in macchina, se in piscina o se in spiaggia, l’importante, come afferma il produttore e cantautore Valerio M, è concedersi ai brividi positivi che solo la musica sa donarci. Per la realizzazione del video a Selinunte un particolare ringraziamento al Grand Hotel Selinunte e alla Agenzia Nuova Moda di Mauro Ferri e alle ragazze edd in patticolare a Ylenia Miss Modella 2018..

Ha partecipato, inoltre, Vito La Grassa della trasmissione Uomini e Donne.

Guarda il videoclip musicale: https://youtu.be/bsPV2ctg3hA