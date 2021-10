Furti in abitazione. Arrestato 25enne dai carabinieri

TRAPANI – Nella serata di ieri (30 settembre) i Carabinieri della Stazione di Trapani Borgo Annunziata hanno tratto in arresto A.G. pregiudicato 25enne trapanese per i reati di furto in abitazione, evasione e tentato furto aggravato in concorso. I Carabinieri hanno notificato all’uomo un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della locale Procura della Repubblica […]

I Carabinieri hanno notificato all’uomo un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della locale Procura della Repubblica dovendo lo stesso espiare un cumulo di pene concorrenti per complessivi 2 anni e 11 mesi di reclusione per i reati di furto aggravato in abitazione, evasione e tentato furto aggravato in concorso, commessi tra Trapani e Valderice nei periodi tra ottobre 2015 e settembre 2016. L’arrestato, espletate le formalità procedurali, è stato associato presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani, a disposizione dell’A.G.