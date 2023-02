Furti in abitazione, denunciato uno straniero dai Carabinieri

VALDERICE (BONAGIA) – I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno denunciato, per i reati di violazione di domicilio e ricettazione, uno straniero classe 88, senza fissa dimora, con precedenti di polizia. A seguito di segnalazioni di furti in abitazione nella località Bonagia, i Carabinieri hanno messo in atto una serie di servizi volti all’individuazione dei […]

VALDERICE (BONAGIA) – I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno denunciato, per i reati di violazione di domicilio e ricettazione, uno straniero classe 88, senza fissa dimora, con precedenti di polizia. A seguito di segnalazioni di furti in abitazione nella località Bonagia, i Carabinieri hanno messo in atto una serie di servizi volti all’individuazione dei responsabili avviando un’indagine con acquisizione di immagini di videosorveglianza della zona e pattugliamento serale e notturno nella località balneare, ove molte abitazioni risultano disabitate nel periodo invernale in quanto case di villeggiatura.

Durante un sopralluogo all’interno di un’abitazione, dove era stata riscontrata la forzatura di una finestra, i Carabinieri hanno rinvenuto materiale di vario genere presumibilmente oggetto di furto. Il personale dell’Arma ha pertanto effettuato un accurato sopralluogo dell’immobile rinvenendo elementi utili a rintracciare il presunto occupante, un nigeriano che lì aveva lasciato anche effetti personali come uno zaino e un casco. Ulteriori riscontri sono emersi nelle immagini estrapolate da alcuni impianti di videosorveglianza della zona che lo ritraevano proprio con quel casco e quello zainetto sulle spalle.

Dopo averlo rintracciato, visti i gravi indizi di colpevolezza a suo carico, i Carabinieri lo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria provvedendo in un secondo momento alla restituzione agli aventi diritto della refurtiva rinvenuta all’interno dell’appartamento (casa di villeggiatura) che lo stesso ha presumibilmente utilizzato come base d’appoggio.