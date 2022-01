Furti in appartamento. Denunciato dai carabinieri un uomo per ricettazione

MAZARA DEL VALLO – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo e della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia hanno denunciato un cittadino straniero di 32 anni, residente in Italia da tempo, per il reato di ricettazione. Il soggetto, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un […]

MAZARA DEL VALLO – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo e della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia hanno denunciato un cittadino straniero di 32 anni, residente in Italia da tempo, per il reato di ricettazione.

Il soggetto, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un televisore, una macchinetta per il caffè, bigiotteria, e altri beni il cui furto era stato denunciato poche ore prima presso la Stazione Carabinieri di Mazara del Vallo. La vittima aveva fornito degli importanti spunti investigativi che i Carabinieri hanno subito sviluppato riuscendo a rintracciate il luogo dove gli oggetti rubati erano stati portati. La refurtiva, rinvenuta presso l’abitazione del 32enne, veniva nel giro di pochissimo tempo riconsegnata all’avente diritto che ringraziava i Carabinieri dell’efficienza dimostrata.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.