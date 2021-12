Furti in appartamento, in carcere 34enne

TRAPANI – Il Giorno di Natale appena trascorso i Carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla locale Procura della Repubblica di Trapani, un 34enne trapanese, per un furto in abitazione risalente al gennaio del 2019, dovendo lo stesso espiare una pena di 2 anni. […]

TRAPANI – Il Giorno di Natale appena trascorso i Carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla locale Procura della Repubblica di Trapani, un 34enne trapanese, per un furto in abitazione risalente al gennaio del 2019, dovendo lo stesso espiare una pena di 2 anni.

All’epoca dei fatti, a seguito di numerosi furti in abitazione perpetrati in città, i Carabinieri individuavano senza dubbio alcuno l’autore di un furto avvenuto la sera dell’8 gennaio 2019. Le immagini mostrano inequivocabilmente il giovane che coadiuvato da altro soggetto, forzato il portone d’ingresso dell’abitazione, presa di mira, dopo che i proprietari si erano momentaneamente allontanati, entrava all’interno, mettendo a soqquadro lo stabile, uscendo dopo pochi minuti portando con sé, a bordo dello scooter guidato dal complice, due televisori LCD.

Il soggetto ripreso dalle immagini che solo 5 giorni prima aveva finito di scontare una precedente pena per la quale era ristretto ai domiciliari veniva riconosciuto e tratto in arresto.

Il reo, destinatario di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso dei 2 televisori oggetto del furto che venivano riconsegnati al legittimo proprietario.

Il 34enne, che al momento si trovava sottoposto alla sorveglianza di P.S. e obbligo di dimora, a seguito degli atti di rito veniva tradotto presso il carcere di Trapani “Pietro Cerulli”.