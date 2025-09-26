Furto e danneggiamento. Denunciati due mazaresi

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato per furto aggravato e danneggiamento due soggetti del posto di 41 e 25 anni.

Le immediate indagini sviluppate dai militari della Compagnia dopo il furto messo a segno ai danni di distributori automatici installati presso un locale autolavaggio permettevano di ricostruire la dinamica degli eventi. Infatti l’analisi delle immagini degli apparati di videosorveglianza consentiva ai militari dell’Arma di individuare gli autori del reato che, dopo aver asportato la somma di 50 euro dal distributore e aver danneggiato le gettoniere si erano dati alla fuga a bordo di uno scooter.

Pressoché immediata l’identificazione dei soggetti ripresi fermati sulla SS 115 a bordo di uno scooter con 4 taniche di carburante appena asportato da un autocarro in sosta. La refurtiva è stata tutta riconsegnata agli aventi diritto mentre sono stati sequestrati gli arnesi da scasso e i passamontagna.