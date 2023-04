Furto nella Chiesa San Giovanni al Boeo di Marsala, avviata colletta tra i fedeli

MARSALA – Stamattina (9 aprile), al termine della celebrazione della santa Pasqua, è stata avviata una colletta tra i fedeli per acquistare nuovamente gli arredi liturgici della chiesa di San Giovanni al Boeo di Marsala che sono stati rubati due giorni fa. L’appello è stato lanciato da don Francesco Fiorino. Gli oggetti in metallo utilizzati […]

MARSALA – Stamattina (9 aprile), al termine della celebrazione della santa Pasqua, è stata avviata una colletta tra i fedeli per acquistare nuovamente gli arredi liturgici della chiesa di San Giovanni al Boeo di Marsala che sono stati rubati due giorni fa. L’appello è stato lanciato da don Francesco Fiorino. Gli oggetti in metallo utilizzati per le liturgie e le ostie consacrate sono stati rubati qualche giorno addietro e ieri don Fiorino si è accorto del furto e ha avvisato le Forze dell’ordine. I malviventi sono entrati forzando una porta laterale alla quale si accede dall’interno del Parco archeologico. «Abbiamo cercato tutt’intorno la chiesa se i malviventi avessero abbandonato le ostie consacrate, ma non abbiamo trovato nulla», ha chiarito don Francesco Fiorino. Le indagini sul caso sono seguite dalla Polizia di Stato.