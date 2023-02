Futura: nuovi corsi di formazione e riqualificazione professionale gratuiti rivolti a specifiche categorie

TRAPANI – L’Ente di Istruzione e Formazione Professionale Futura organizza corsi di formazione e riqualificazione professionale gratuiti rivolti a percettori di Reddito di Cittadinanza, percettori di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria (NASpI, DIS-COLL), percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori impiegati in attività socialmente utili (ASU). L’offerta formativa è composta […]

TRAPANI – L’Ente di Istruzione e Formazione Professionale Futura organizza corsi di formazione e riqualificazione professionale gratuiti rivolti a percettori di Reddito di Cittadinanza, percettori di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria (NASpI, DIS-COLL), percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori impiegati in attività socialmente utili (ASU).

L’offerta formativa è composta dai seguenti corsi:

– Addetto banconiere gastronomia,

– Operatore informatico su dispositivi e reti,

– Collaboratore di cucina,

– Tecnico di accoglienza turistica,

– Addetto amministrativo segretariale,

– Addetto panificatore pasticcere,

– Assistente alla struttura educativa,

– Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative,

– Tecnologie informatiche (upskilling).

La durata dei corsi oscilla tra le 100 e le 600 ore.

L’obiettivo è il miglioramento e il reinserimento lavorativo di soggetti esclusi dal mercato del lavoro ed ancora rinforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, con focus sulle competenze digitali e sulle competenze personali e sociali, le cosiddette soft skill. I corsi fanno parte del Piano attuativo regionale del programma nazionale GOL, Garanzia Occupabilità dei Lavoratori. Si tratta di risorse a valere su fondi PNRR, finanziate dall’Unione Europea con Next Generation EU Missione 5 “Inclusione e coesione”.

I percettori di reddito di cittadinanza quest’anno sono obbligati a frequentare un corso di formazione o riqualificazione professionale, in caso contrario potrebbero perdere il diritto al beneficio.

Per maggiori informazioni contattare la sede di Trapani chiamando il numero 0923 28006 oppure mandare una mail a segreteria.tp@futuraformazione.eu o visitare il sito www.futuraformazione.eu e scegliere una delle sedi Futura.