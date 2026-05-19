“Futuri possibili per Partanna”, workshop con gli studenti dell’IISS di Partanna

PARTANNA – Il 21 maggio prossimo all’Istituto Superiore di Partanna in via Gramsci alle ore 9,00 workshop di Future Literacy con gli studenti. Porteranno i loro saluti la dirigente scolastica Francesca Accardo, il sindaco della Città Francesco Li Vigni, l’assessore all’Urbanistica Filippo Luca Triolo e il responsabile dell’Area Urbanistica del Comune Giovanni Calderone. L’attività del workshop sarà a cura dei docenti di Urbanistica, Maurizio Carta e Daniele Ronsivalle, e dei progettisti Carmelo Galati Tardanico e Cosimo Camarda.