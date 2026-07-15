Gaetano Vecchio presidente del Comitato lavori all’estero di Ancenazionale. È anche di diritto Vicepresidente nazionale dell’Associazione costruttori edili

PALERMO – Ad una settimana dall’elezione del nuovo

presidente nazionale dell’Ance, Antonio Ciucci, l’imprenditore siciliano

Gaetano Vecchio è stato nominato a Roma presidente del Comitato lavori

all’estero di Ance nazionale, diventando, così, di diritto anche

vicepresidente nazionale dell’Associazione costruttori edili e

componente del Consiglio di presidenza e del Consiglio generale

dell’Ance. Il suo mandato durerà quattro anni e potrà essere rinnovato

una volta.

Gaetano Vecchio, amministratore delegato della Cosedil, gruppo

imprenditoriale siciliano che nel 2025 ha celebrato 60 anni, è stato

scelto fra i tanti componenti del Comitato per la sua rilevante

esperienza internazionale nella realizzazione di grandi infrastrutture

all’estero.

Il presidente di Ance Sicilia, Salvo Russo, anche a nome dell’intera

associazione regionale, si è complimentato per il prestigioso incarico

di vertice: “Con questa nomina sono stati premiati – ha detto Russo –

non solo l’esperienza all’estero di Gaetano Vecchio, ma anche la sua

storia imprenditoriale – familiare e personale – di passione, di

dedizione alla qualità del lavoro, di investimenti in innovazione e

sostenibilità, di attenzione al benessere e alla valorizzazione del

personale, e il suo impegno civile nella lotta alla mafia e per la

diffusione e affermazione della cultura della legalità, in continuità

con il padre Andrea, in uno alla coesione, l’impegno e la considerazione

del sistema Ance siciliano. Siamo orgogliosi che sia Gaetano Vecchio,

con la sua competenza e determinazione e con i valori di cui è

portatore, a rappresentare gli interessi dei costruttori edili siciliani

ai vertici nazionali della categoria”.

Nella foto, Gaetano Vecchio.