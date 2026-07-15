Gaetano Vecchio presidente del Comitato lavori all’estero di Ancenazionale. È anche di diritto Vicepresidente nazionale dell’Associazione costruttori edili

PALERMO – Ad una settimana dall’elezione del nuovo
presidente nazionale dell’Ance, Antonio Ciucci, l’imprenditore siciliano
Gaetano Vecchio è stato nominato a Roma presidente del Comitato lavori
all’estero di Ance nazionale, diventando, così, di diritto anche
vicepresidente nazionale dell’Associazione costruttori edili e
componente del Consiglio di presidenza e del Consiglio generale
dell’Ance. Il suo mandato durerà quattro anni e potrà essere rinnovato
una volta.
Gaetano Vecchio, amministratore delegato della Cosedil, gruppo
imprenditoriale siciliano che nel 2025 ha celebrato 60 anni, è stato
scelto fra i tanti componenti del Comitato per la sua rilevante
esperienza internazionale nella realizzazione di grandi infrastrutture
all’estero.
Il presidente di Ance Sicilia, Salvo Russo, anche a nome dell’intera
associazione regionale, si è complimentato per il prestigioso incarico
di vertice: “Con questa nomina sono stati premiati – ha detto Russo –
non solo l’esperienza all’estero di Gaetano Vecchio, ma anche la sua
storia imprenditoriale – familiare e personale – di passione, di
dedizione alla qualità del lavoro, di investimenti in innovazione e
sostenibilità, di attenzione al benessere e alla valorizzazione del
personale, e il suo impegno civile nella lotta alla mafia e per la
diffusione e affermazione della cultura della legalità, in continuità
con il padre Andrea, in uno alla coesione, l’impegno e la considerazione
del sistema Ance siciliano. Siamo orgogliosi che sia Gaetano Vecchio,
con la sua competenza e determinazione e con i valori di cui è
portatore, a rappresentare gli interessi dei costruttori edili siciliani
ai vertici nazionali della categoria”.
Nella foto, Gaetano Vecchio.