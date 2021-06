MAZARA DEL VALLO – L’anno associativo sta per concludersi e il Consiglio Diocesano dell’Azione Cattolica della diocesi di Mazara del Vallo ha pensato che non era possibile chiuderlo senza un incontro unitario diocesano che coinvolgesse tutti i settori. Non potendolo fare in presenza, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria COVID-19, il consiglio ha pensato […]

MAZARA DEL VALLO – L’anno associativo sta per concludersi e il Consiglio Diocesano dell’Azione Cattolica della diocesi di Mazara del Vallo ha pensato che non era possibile chiuderlo senza un incontro unitario diocesano che coinvolgesse tutti i settori. Non potendolo fare in presenza, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria COVID-19, il consiglio ha pensato di farlo a distanza in modalità on-line: ed ecco GAME CALL, si gioca tutti on-line.

Di cosa si tratta? GAME CALL è un gioco a squadre, da 2 a 5 giocatori, con mini giochi

ideati e realizzati su misura per ragazzi, giovani e adulti, un gioco interattivo che si svolgerà

su un portale realizzato per l’occasione.

Cosa fare per partecipare? Formare una squadra e nominare un capitano; dare un nome

originale alla squadra; realizzare una foto/logo che rappresenti la squadra; compilare il form d’iscrizione che verrà inviato ai responsabili di settore.

Quando si gioca? Sabato 12 giugno p.v. alle ore 16.00 collegandosi con le credenziali che

qualche giorno prima verranno inviate al capitano della squadra insieme alle istruzioni e

informazioni necessarie.

E allora che aspettate? Correte a iscrivervi (https://forms.gle/7dHprwXH8cULnGNx5) il

gioco vi chiama: “GAME CALL” e buona fortuna.