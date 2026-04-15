Gangi, al via l’11ª Mostra Mercato Agrozootecnica e la 4ª Sagra del Cinghiale Madonita: tre giorni dedicati alle eccellenze del territorio

GANGI – Dal 17 al 19 aprile 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama rurale madonita: la Mostra Mercato Agrozootecnica, giunta alla sua 11ª edizione, e la 4ª Sagra del Cinghiale Madonita, iniziative promosse dall’Associazione Sant’Isidoro in collaborazione con il Comune di Gangi.

Per tre giorni il Foro Boario si trasformerà nel centro nevralgico dell’agricoltura, della zootecnia e delle tradizioni locali, confermando il ruolo della manifestazione come punto di riferimento regionale per allevatori, famiglie, operatori del settore e visitatori.

La manifestazione conferma il suo ruolo di riferimento regionale per allevatori, famiglie, operatori del settore e visitatori, grazie a un programma ricco di attività: concorsi interprovinciali dedicati alle razze bovine Limousine e Charolaise, competizioni ovine della razza Valle del Belice, laboratori didattici per bambini, dimostrazioni di caseificazione, focus tecnici sulla zootecnia, esposizioni di mezzi agricoli e artigianato locale, fino alla grande Sagra del Cinghiale Madonita, con degustazioni e animazione musicale.

Uno dei momenti centrali della manifestazione sarà il Focus sulla Zootecnia, in programma sabato alle ore 18:30, che vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali: Santino Barreca (presidente Sant’Isidoro), Giuseppe Ferrarello (sindaco di Gangi), Giovanni Siino, Vincenzo Pernice, Santo Caracappa, l’onorevole Vincenzo Figuccia e l’assessore regionale Luca Sammartino. Un confronto tecnico e politico dedicato alle prospettive del settore, alle sfide degli allevatori e alle opportunità di sviluppo per il territorio madonita.

Un’attenzione speciale ai più piccoli con un ricco programma di laboratori educativi, creativi e sensoriali. L’obiettivo è avvicinare i bambini al mondo rurale, alla biodiversità e alle tradizioni produttive del territorio, attraverso attività pensate per stimolare curiosità, manualità e consapevolezza ambientale. Un percorso educativo tra natura, animali e creatività. Nel corso delle tre giornate, i giovani visitatori potranno partecipare a iniziative curate da associazioni e realtà locali impegnate nella valorizzazione delle Madonie: “Una gallina può…” – laboratorio didattico a cura dell’Associazione Avicola Madonita, che introduce i bambini al mondo dell’avicoltura, alla conoscenza delle razze e al ciclo naturale dell’uovo. “Petali Narranti” – laboratorio creativo proposto dalla cooperativa Insieme in Armonia, che unisce manualità, colori e narrazione. “Il ciclo del latte” – dimostrazione pratica e degustazione a cura del Comitato di San Pasquale Baylon di Gangi, che permetterà ai più piccoli di osservare da vicino il processo di caseificazione e di assaggiare cagliata, tuma e ricotta appena prodotte. Un’esperienza sensoriale che racconta la tradizione casearia madonita. “Razzolando per le vie del Foro Boario” – sfilata e premiazione dedicata ai bambini, organizzata dall’Associazione Avicola Madonita con la collaborazione del prof. Calogero Sabatino.

L’appuntamento è per venerdì (17 aprile) alle 18,30 quando è previsto il taglio del nastro.