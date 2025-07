Gangi diventa paese cardioprotetto, istallati 8 defibrillatori

GANGI – Gangi diventa paese cardioprotetto, installati 8 defibrillatori nei punti sensibili dell’abitato. L’amministrazione comunale di Gangi, guidata da Giuseppe Ferrarello, nei mesi scorsi aveva previsto in bilancio somme per 10 mila euro.

I defibrillatori sono stati collocati in punti nevralgici o luoghi molto frequentati e sono ufficio Tecnico (via Castello), locali comunali (Salita Municipio), Museo Civico (locali interni), Sala Polifunzionale (locali interni), Spirito Santo (locali sacrestia), incrocio via Nazionale-via Monte Marone (U Specchio), piazzetta Zoppo di Gangi (sotto ufficio postale) e piazzetta Bongiorno (adiacente biblioteca comunale e ufficio vigili urbani). I defibrillatori posti all’esterno sono stati protetti con teca facilmente accessibile (basta rompere il vetro) e da chiusura con combinazione. Inoltre l’amministrazione comunale ha previsto la formazione di 30 unità per il loro utilizzo. Si tratta di dipendenti comunali, consiglieri comunali (che ne faranno richiesta) e 2 unità del comitato dello Spirito Santo. Alla fine del corso BLSD, per l’utilizzo dei defibrillatori, sarà rilasciata certificazione da società qualificata e abilitata.

Il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello dichiara: “L’installazione di otto postazioni con defibrillatore ci ha dato la possibilità di rendere Gangi un paese cardioprotetto; è importante avere in luoghi molto frequentati questi defibrillatori che ci permettono una tempestività d’intervento in caso di arresto cardiaco, ringrazio il consigliere comunale Gioacchino Duca e il dipendente comunale Santo Miserendino che si sono occupati della loro installazione”.