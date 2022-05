Gara condizionata dal meteo che si e messo di traverso alla Targa Florio

PALERMO – Si è concluso un weekend emozionante e bagnato allo stesso tempo per la scuderia Nebrosport, in occasione della 106esima edizione della Targa Florio andata in scena dal 6 all’8 maggio 2022. La Nebrosport è stata evidentemente condizionata dai cambiamenti continui del meteo, in tutto il fine settimana, il quale ha inciso sul risultato […]

PALERMO – Si è concluso un weekend emozionante e bagnato allo stesso tempo per la scuderia Nebrosport, in occasione della 106esima edizione della Targa Florio andata in scena dal 6 all’8 maggio 2022. La Nebrosport è stata evidentemente condizionata dai cambiamenti continui del meteo, in tutto il fine settimana, il quale ha inciso sul risultato finale dell’intera scuderia.

A partire dal presidente Carmelo Galipò e dal navigatore Tino Pintaudi, arrivati in top ten nonostante tutto. L’equipaggio interamente santangiolese, a bordo di Skoda Fabia, ha concluso la Targa Florio centrando l’ottavo posto assoluto ed il sesto di classe R5. Gara che, come anticipato, è stata compromessa per le avverse condizioni meteo che hanno portato ad una scelta errata delle gomme.

Un disagio legato al meteo che ha visibilmente condizionato anche la prova di Salvatore Scibilia in coppia con Maurizio Agostino. Anche in questo caso, però, il pilota torrese è venuto fuori a testa alta dalle insidie, conducendo la sua Alfa Romeo 147 alla vittoria della classe RS2.0 Plus e al 52esimo posto assoluto.