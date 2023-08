“Gershwin senza Confini”: una serata omaggio al grande compositore statunitense al Teatro Giuseppe Di Stefano

TRAPANI – Venerdì 1 settembre, alle ore 21:00, il Teatro Giuseppe Di Stefano a Trapani ospiterà l’Orchestra di Fiati Trapanese Fe.Ba.Si. per un concerto dal titolo “Gershwin senza Confini“.

Il concerto sarà un viaggio attraverso le composizioni di George Gershwin. Il pianista Franco Foderà sarà accompagnato dall’Orchestra di Fiati Trapanese Fe.Ba.Si., sotto la direzione di Rosario Rosa e Nicolò Scavone.

L’eclettico programma musicale abbraccia le opere più celebri di George Gershwin, tra cui la maestosa “Rhapsodie in Blue”, le incantevoli melodie di “The Man I Love”, “Summertime” e “Oh, Lady Be Good”, oltre al ritmo coinvolgente di “I Got Rhythm”. Il programma comprende anche il Concerto in Fa e “Un americano a Parigi”, un poema sinfonico.

Franco Foderà, pianista, compositore e didatta. La sua esperienza è arricchita da collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali.

I direttori d’orchestra Rosario Rosa e Nicolò Scavone guideranno l’Orchestra di Fiati Trapanese Fe.Ba.Si..

L’Orchestra di Fiati Trapanese Fe.Ba.Si. composta da musicisti provenienti da diverse parti della provincia, è un ensemble rappresentativo di bande affiliate alla Federazione Bande Sicilia e ha dimostrato la sua eccellenza attraverso la partecipazione a stagioni concertistiche e la vincita di concorsi sia a livello nazionale che internazionale.

I biglietti sono acquistabili online su www.lugliomusicale.it, al botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, sito in Viale Regina Margherita 1, a Trapani, o presso la sede dell’evento a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

La 75a Stagione estiva è organizzata dal Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani. Partner del progetto: Airgest SpA, ATM SpA. Media partner: Rai Cultura.