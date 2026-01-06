“Gesù nasce a Ciàvolo”: il Presepe Vivente chiude il 6 gennaio con una giornata speciale

CIAVOLO – Chiusura tra fede, tradizione e comunità. Ultimo giorno con i Re Magi. Martedì 6 gennaio la chiusura della prima edizione del Presepe Vivente di Ciavolo a Marsala. Percorso animato, degustazioni della tradizione siciliana e arrivo dei Re Magi per salutare un’esperienza che ha unito fede e comunità.

Il progetto è nato e cresciuto dentro la comunità di Ciavolo, con il coinvolgimento della parrocchia, dei volontari, dei gruppi parrocchiali, dell’MCL e di tutte le realtà che hanno scelto di mettersi a disposizione, ognuna con il proprio contributo.

Uno degli elementi che ha reso il percorso ancora più coinvolgente è stato quello delle degustazioni, che saranno presenti anche nell’ultimo giorno di apertura, oggi, martedì 6 gennaio. Lungo il cammino, i visitatori hanno potuto fermarsi e condividere sapori semplici e autentici, parte integrante del racconto.

Tra le proposte: patate bollite, lenticchie bollite, pane con olio extravergine d’oliva, miele, zabbina siciliana, ricotta e formaggio, pomodori secchi, calia (ceci). Un modo concreto per unire spiritualità e convivialità, trasformando la visita in un’esperienza da vivere con lentezza e partecipazione.

Accanto alla visita dal vivo, il presepe vivente ha continuato a vivere anche attraverso centinaia di immagini e condivisioni social, diventate virali nel corso delle settimane. Fotografie, video e racconti hanno accompagnato il passaparola, contribuendo ad attirare visitatori da tutta la provincia di Trapani e da diverse zone della Sicilia.

Le immagini hanno restituito l’anima del presepe: volti, mani, sguardi, dettagli che raccontano il lavoro dei figuranti e la cura delle scene. Una memoria visiva che resterà anche oltre la chiusura di questa prima edizione.

La giornata di martedì 6 gennaio rappresenta il momento conclusivo di questo cammino. L’arrivo dei Re Magi chiuderà simbolicamente il presepe vivente, regalando ai visitatori un ultimo quadro carico di significato. Tutte le scene saranno attive, il percorso sarà completamente visitabile e le degustazioni accompagneranno anche quest’ultima serata.