Getta rifiuti in un terreno privato. Sanzionato dai Carabinieri

ERICE – I Carabinieri della Stazione di Erice hanno sanzionato per abbandono di rifiuti un trapanese classe 80 presunto responsabile di aver sversato rifiuti in un terreno privato.

I Carabinieri hanno avviato un’attività di indagine a seguito di una denuncia, conto ignoti, di un cittadino che ha ritrovato all’interno del suo terreno un’enorme quantità di rifiuti di ogni tipo.

Giunti sul posto per eseguire un sopralluogo i militari dell’Arma hanno rinvenuto tra i rifiuti una bolletta della corrente elettrica intestata ad un uomo residente in un’abitazione sita ad Erice Vetta. Da ulteriori accertamenti i Carabinieri hanno constatato che l’uomo, qualche giorno prima, avrebbe ripulito l’appartamento affidando l’incarico al 42enne che, invece di gettare i rifiuti in discarica, ha pensato bene di disfarsene abbandonando il tutto in un terreno privato.

Al 42enne è stata comminata una sanzione di 600 euro con il contestuale avviso dell’immediato ripristino dei luoghi.