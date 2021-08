Giorgia Butera presenterà il suo nuovo libro dal titolo ‘Terra promessa. Storie di civiltà e migrazioni’

PARTANNA – Domani 27 agosto alle ore 18:30 presso il Chiostro dell’ex Monastero delle Benedettine si terrà un incontro con Giorgia Butera, che presenterà il suo nuovo libro dal titolo ‘Terra promessa. Storie di civiltà e migrazioni’, con prefazione di Nello Scavo e un contributo di Emergency.

Giorgia Butera, Sociologa della Comunicazione, Scrittrice ed Advocacy, dal 2014 è Presidente della Comunità Internazionale “Sono Bambina, Non Una Sposa”. Dal 2015 è Presidente di Mete Onlus. E’ stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il suo impegno internazionale a difesa dei Diritti Umani.

Ininterrotta la sua attività da Presidente di Mete Onlus in occasione della Giornata Internazionale contro l’uso dei Bambini Soldato. Ha ha dato vita anche a “Dipende da Te” – Campagna di Prevenzione Oncologica.

“Con lei – ha ribadito l’assessora alla cultura di Partanna Noemi Maggio – ricorderemo Gino Strada, e parleremo di Afghanistan. Un incontro davvero imperdibile”.