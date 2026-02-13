Giorgio Macaddino eletto segretario generale Uil Fp Trapani



TRAPANI – Il mazarese Giorgio Macaddino è stato eletto segretario generale della Uil Fp Trapani, in occasione del primo congresso di categoria dal titolo “Uniti nel lavoro, diamo forza a chi ogni giorno sta vicino ai cittadini”. La Uil Fp nasce dall’unificazione nazionale tra la Uil Fpl e la Uilpa, che punta a creare un’unica, grande forza di rappresentanza capace di tutelare con ancora più incisività i lavoratori della sanità, degli enti locali e della pubblica amministrazione centrale.

Sono stati eletti, inoltre, come parte della segreteria trapanese della Uil Fp Gioacchina Catanzaro, Giulia Di Giovanni, Carlo Asaro, Vincenzo Gerardi, Marilena Petruccelli e Donatella Fiorito.

I lavori, presieduti dal segretario generale Tommaso Macaddino, hanno visto gli interventi di Alfonso Farruggia (segretario generale UILPA Sicilia) e Salvatore Sampino (segretario generale Uil Fpl Sicilia), i quali hanno analizzato le sfide macroscopiche del comparto pubblico e della sanità nell’isola, sottolineando l’urgenza di investimenti nel capitale umano e il ruolo cruciale della contrattazione territoriale per garantire dignità e sicurezza a tutti gli operatori del settore.

“Accolgo la sfida di questo nuovo mandato con orgoglio e senso di responsabilità – afferma Giorgio Macaddino -. Il nostro territorio vive una stagione complessa: dalle carenze organiche croniche nelle nostre strutture ospedaliere, che mettono a dura prova medici e infermieri, alla necessità di valorizzare il personale degli enti locali, troppo spesso dimenticato. La UIL FP di Trapani continuerà a essere il presidio di legalità e dignità per ogni lavoratore. Non faremo sconti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla qualità dei servizi offerti alle persone. Saremo presenti capillarmente in tutta la provincia per ascoltare e dare risposte concrete a chi è in prima linea ogni giorno”.