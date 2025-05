Giornalismo e salute mentale: evento a Trapani in collaborazione con l’Asp

TRAPANI – Tra precariato e tabù: la salute mentale nel lavoro giornalistico. Il soccorso degli strumenti del welfare. E’ il tema dell’evento formativo valido per formazione professionale continua dell’Ordine dei giornalisti, che si terrà venerdì 30 maggio alle ore 16,00 nella sede di Assostampa, in via Duca d’Aosta 59 a Casa Santa.

Il corso è organizzato in collaborazione con l’Azienda sanitaria provinciale di Trapani.

Trauma vicario (causato dall’ascolto del dolore altrui durante le interviste), ansie, senso di impotenza e frustrazione, tra la minaccia di querele temerarie e una situazione economica sempre più precaria. Questi argomenti saranno affrontati coinvolgendo specialisti della salute mentale, ma anche con i nuovi strumenti di welfare per la categoria.

Tra i relatori il Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, Gaetano Vivona, Tiziana Tavella, coordinatrice della Commissione nazionale Lavoro autonomo della FNSI, la psicologa Viviana Catania del DSM e l’addetto stampa dell’ASP Vito Orlando. Modera Ornella Fulco. Conclusioni del presidente dell’INPGI Roberto Ginex.