“Giornata Cremisi” alla Caserma “Giannettino”

TRAPANI – Su iniziativa dei Bersaglieri della Brigata “Aosta”, in collaborazione con le associazioni Panathlon e FIDAL e le rappresentanze degli Istituti scolastici ad indirizzo sportivo, è stata organizzata la “Giornata Cremisi”. Evento nel quale Sport, aggregazione e senso civico sono stati celebrati all’interno della Caserma Luigi Giannettino, alla presenza delle autorità civili e militari e soprattutto dei giovani. Con l’occasione, le porte del 6° Reggimento Bersaglieri sono state aperte agli aspiranti Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1) per il 1° blocco 2020 che, grazie all’opportunità offerta da questo “Open Day”, hanno potuto vivere una giornata informativa con il personale in servizio.

Alla cerimonia dell’alzabandiera, momento solenne che ricorda il diuturno impegno di fedeltà giurato alla Patria, hanno sentitamente partecipato tutti i presenti che hanno poi assistito alla successiva deposizione di una corona di alloro in onore ai caduti alla presenza di S.E. Tommaso Ricciardi, prefetto di Trapani.

Momento altresì arricchito dalla scopertura di una targa commemorativa in marmo che insieme alla lettura della “preghiera del bersagliere”, a cura della “baby bersagliera” Gaia Verro, ha concluso la parte formale della cerimonia.

Ad arricchire l’evento lo sfilamento dei VBM 8X8 Freccia, piattaforme altamente tecnologiche in dotazione al Reparto in grado di poter operare in scenari di media e alta intensità e lo sfilamento di corsa delle unità bersaglieri schierate.

La musica della fanfara e il coinvolgente saggio ginnico dei Bersaglieri, che con il superamento del cerchio di fuoco rievocano lo spirito coraggioso dei fanti piumati, hanno dato il via ad un vero e proprio carosello sportivo scandito dalle dimostrazioni atletiche delle varie scuole convenute: il percorso multidisciplinare degli alunni della scuola media “A. De Stefano”; le esibizioni dei piccoli atleti dell’associazione “A.S.D. Trapani scherma” e di ginnastica ritmica della associazione “Twirling Star”; la performance di tiro con l’arco del Sig. Antonino Lisotta, campione italiano di Para-Archery. Inoltre, a corollario del trascinante momento sportivo, è stato premiato l’atleta Osama Zoghiami che ha ricevuto il “Premio Panathlon 2019 al merito sportivo” per essersi qualificato per i futuri mondiali in Qatar e per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Alla fine della cerimonia, in piazza d’armi, gli ospiti hanno potuto visitare la mostra statica di mezzi e materiali in dotazione all’Esercito Italiano. Nella fattispecie, il 6° Reggimento Bersaglieri è un’unità di Fanteria Media Digitalizzata ad elevata connotazione tecnologica, inserita nel progetto prioritario di Forza Armata denominato “Soldato Sicuro” e “Foza NEC”, la cui dimensione “netcentrica” ne garantisce una marcata superiorità strategica.

Inoltre, particolare attenzione è stata rivolta ai numerosi aspiranti siciliani Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno (VFP1) con la proiezione di video promozionali afferenti le diverse specialità dell’Esercito e sull’iter concorsuale previsto dal bando 2020. Gli aspiranti hanno avuto modo di assistere ad alcune attività addestrative di Reparto, come l’esecuzione del Circuito Addestrativo Ginnico Sportivo Militare (CAGSM) e ad una sessione addestrativa con il simulatore videografico di tiro per armi portatili “FATS”. Infine, gli istruttori militari di educazione fisica hanno mostrato loro la corretta esecuzione degli esercizi sportivi propedeutici al superamento del concorso.

I fanti piumati della Brigata “Aosta”, nel quotidiano operare per preservare la sicurezza e la pace, sul solco degli eroi che si sono sacrificati per il nostro Paese, per la democrazia e per la libertà, hanno oggi condiviso con una vasta rappresentanza giovanile della cittadina trapanese i valori e i fondamenti etici e morali che sono alla base di ogni Soldato. Valori quali l’Amor di Patria, la solidarietà, il rispetto degli altri che fanno di noi Soldati dei “cittadini esemplari”.