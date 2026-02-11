CASTELVETRANO – Anche quest’anno la Scuola Lombardo Radice Pappalardo ha celebrato la Giornata dei Calzini Spaiati, un’occasione speciale per parlare di diversità, inclusione e amicizia in modo semplice e gioioso. La Giornata dei Calzini Spaiati ha permesso agli alunni di sviluppare competenze sociali, emotive e cognitive fondamentali: saper ascoltare, comprendere l’altro, collaborare e riconoscere il valore di ciascuno. Competenze che non servono solo a scuola, ma che li accompagneranno per tutta la vita. Proprio come i calzini spaiati, insieme si può formare un bellissimo paio, fatto di rispetto, amicizia e solidarietà.

Una giornata semplice, colorata e piena di sorrisi, adatta all’età dei bambini. Insomma, un calzino a righe e uno a pois ci ricordano il valore dell’amicizia e dello stare insieme divertendosi.