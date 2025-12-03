Giornata dei diritti umani. L’impegno della Fidapa di Partanna

PARTANNA – Il 10 dicembre si celebra la GIORNATA DEI DIRITTI UMANI, istituita per ricordare la firma della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani avvenuta il 10 dicembre 1948, un documento fondamentale voluto e promosso da Eleanor Roosevelt, donna di straordinario impegno. Il percorso che condusse alla sua adozione fu lungo, complesso e coraggioso. Oggi, in un tempo segnato da conflitti, tensioni e profonde fragilità sociali, quel cammino è tutt’altro che concluso: resta ancora molto da fare perché la dignità delle persone e dei popoli sia pienamente riconosciuta e rispettata. In occasione di questa ricorrenza, la Fidapa BPW Italy invita tutte le proprie sezioni a promuovere iniziative di sensibilizzazione sull’argomento. La sezione Fidapa di Partanna organizzerà un’assemblea delle proprie socie nel corso della quale, tra l’altro, si ricorderà il valore di questo impegno, onorando il lavoro svolto in passato e proseguendo, unite, sulla strada della tutela della dignità umana, senza arretrare di fronte alle sfide del presente.

Inoltre una delegazione delle socie della sezione Fidapa di Partanna, guidate dalla Presidente Maria Angela Cangemi, parteciperà con il proprio labaro, ad una manifestazione promossa dalla sezione Fidapa di Castelvetrano.



Graziella Pino