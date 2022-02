Giornata del malato, le celebrazioni in diverse parrocchie

MAZARA DEL VALLO – Anche quest’anno, come già successo nel 2021 a causa della pandemia Covid-19, per la 30a Giornata mondiale del malato non si terrà nessuna iniziativa a livello diocesano. Salterà, dunque, la consueta celebrazione eucaristica nella Cattedrale. In collaborazione con la sezione Unitalsi di Mazara del Vallo venerdì 11 febbraio si terranno, invece, […]

MAZARA DEL VALLO – Anche quest’anno, come già successo nel 2021 a causa della pandemia Covid-19, per la 30a Giornata mondiale del malato non si terrà nessuna iniziativa a livello diocesano. Salterà, dunque, la consueta celebrazione eucaristica nella Cattedrale. In collaborazione con la sezione Unitalsi di Mazara del Vallo venerdì 11 febbraio si terranno, invece, iniziative in alcuni centri della Diocesi. Ecco dove. Nella parrocchia San Pietro di Mazara del Vallo, dalle ore 17 recita del Santo Rosario e santa messa. Nella chiesa dell’Addolorata a Castelvetrano, alle 18, celebrazione della santa messa. A Marsala, nella chiesa San Pietro, dalle 17 recita del Santo Rosario e messa. Al Santuario della Madonna della Libera di Partanna, dalle 17,30 adorazione eucaristica, Vespri e santa messa. Nella chiesa del Purgatorio a Vita, dalle 17,30, recita del Santo Rosario e santa messa.