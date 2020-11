Giornata del povero, mense aperte e distribuzione buoni per la spesa

MAZARA DEL VALLO – Domenica prossima (15 novembre) si celebra la IV Giornata mondiale dei poveri, istituita da Papa Francesco a conclusione del Giubileo della Misericordia nel 2017. Anche in Diocesi sono in programma alcune iniziative per i più bisognosi. La Caritas diocesana, di concerto con la Fondazione “San Vito Onlus”, domenica terrà aperta a pranzo le due mense fraterne di Mazara del Vallo (via Casa Santa, 41) e di Marsala (stadio comunale). Nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19 non saranno aperti i saloni per consumare i pasti in loco, ma verranno preparati soltanto i piatti da asporto. Un’ulteriore iniziativa messa in campo dalla Caritas diocesana è la distribuzione di 15.000 euro di buoni per la spesa per le famiglie bisognose. Questa sta avvenendo tramite le Caritas parrocchiali di tutta la Diocesi.