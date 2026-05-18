Giornata della Legalità – riflessioni e musica alla Basilica Maria SS. Annunziata di Trapani

TRAPANI – In occasione del 34° anniversario della strage di Capaci, nell’ambito della Giornata della Legalità, la Basilica Maria SS. Annunziata di Trapani (Chiesa di proprietà del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno), ospiterà il 22 maggio alle 19:15, un momento di riflessione tra pensieri e musica per ricordare Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

La serata sarà scandita dagli interventi del Magistrato dott. Bernardo Petralia e di don Antonino Adragna, Cappellano della Polizia di Stato, sulle note de i “Preludi corali di Johann Sebastian Bach”, eseguiti dal M° Leonardo Nicotra, organista titolare del Santuario Basilica Maria SS. Annunziata.

L’iniziativa promossa dalla Prefettura di Trapani, dalla Diocesi di Trapani, dai Tribunali di Trapani e Marsala, dalle Procure della Repubblica di Trapani e Marsala, dalla Questura, dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, è aperta alla cittadinanza.