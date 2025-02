“Giornata della pace 2025 – La pace in azione”

MAZARA DEL VALLO – Si è celebrata sabato 1 febbraio 2025 nella Parrocchia Sacro Cuore In Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo la Festa della Pace 2025 dell’Azione Cattolica Italiana.

Dal titolo “La Pace in Azione” la giornata ha visto partecipe tutti i gruppi dell’AC parrocchiale ragazzi, giovani e adulti che si sono incontrati per dare un contributo concreto su un argomento che in questo periodo sconvolge il mondo intero.

La festa è iniziata con i saluti del presidente dell’associazione Alberto Alagna e la presentazione della giornata da parte della Responsabile ACR Antonella Rubino che in collaborazione con il gruppo educatori hanno intrattenuto i ragazzi.

In linea con la riflessione di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2025, intitolata “Rimetti a noi i nostri debiti: concedici la tua pace”, quest’anno l’Azione cattolica ha scelto di sostenere un progetto speciale: “Amunì” di Libera. Acquistando le calamite della pace il ricavato servirà per sostenere un’iniziativa formativa per il recupero di giovani sottoposti a procedimenti penali, impegnati in percorsi di riparazione e rinascita.