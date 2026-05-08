Giornata dell’Europa 2026: le nuove regole UE cambiano la vita dei consumatori!

PALERMO – Il tuo smartphone smette di funzionare dopo quattro anni e ti dicono che conviene sostituirlo. Oppure vuoi recedere da un acquisto online, ma il percorso è un labirinto di link invisibili e moduli complicati. Non sono eccezioni: sono esperienze quotidiane per milioni di consumatori europei. Nel 2026, però, qualcosa cambia davvero. Le nuove norme dell’Unione europea – dal diritto alla riparazione al “pulsante” obbligatorio per il recesso – segnano un passo concreto verso diritti più semplici da esercitare e più vicini alla vita reale. In occasione della Giornata dell’Europa, il Centro Europeo Consumatori Italia (CEC Italia) spiega cosa significano queste novità nella pratica: meno burocrazia, più trasparenza e maggiore libertà di scelta per i cittadini.

Oggi, entro i due anni di garanzia, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione. Con le nuove regole, scegliere la riparazione diventa ancora più conveniente: la garanzia si estende di 12 mesi. La vera svolta, però, arriva dopo la scadenza della garanzia: per la prima volta, i produttori saranno obbligati a offrire la riparazione anche oltre questo limite per diverse categorie di prodotti come lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, televisori, smartphone e tablet.

Un cambiamento che va nella direzione di un consumo più sostenibile e consapevole, anche se restano ancora esclusi alcuni prodotti di uso quotidiano. Le nuove regole entreranno in vigore dopo il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1799, previsto entro il 31 luglio 2026.

Se acquistare online è facile, recedere spesso non lo è. Per questo, la nuova normativa introduce un obbligo chiaro: un pulsante o link ben visibile con la dicitura “Recedi dal contratto”. Niente più caccia al link nascosto: con pochi passaggi standardizzati, il consumatore potrà inserire i propri dati, confermare la scelta e ricevere subito una conferma di ricezione.

Il diritto di recesso esisteva già ma ora diventa finalmente semplice da esercitare. La misura deriva dalla Direttiva (UE) 2023/2673 e dovrà essere recepita entro il 19 giugno 2026. I professionisti che non si adegueranno potranno essere sanzionati.

“In occasione della Giornata dell’Europa, ricordiamo che l’UE non è solo un progetto politico, ma una realtà concreta fatta di diritti che incidono sulla vita quotidiana delle persone. Rendere questi diritti più accessibili significa rafforzare la fiducia dei cittadini e avvicinare ancora di più l’Europa”, dichiara Maria Pisanó Direttore del CEC Italia.

Per celebrare la ricorrenza, il CEC Italia sarà presente alla Festa dell’Europa organizzata dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia e dall’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo.

Appuntamento domani sabato 9 maggio alla Terrazza del Pincio, a Villa Borghese, dalle 11:00 alle 20:00: una giornata aperta a tutti, tra informazione, attività interattive e momenti di intrattenimento, per avvicinare cittadini e giovani all’Europa e alle sue opportunità.