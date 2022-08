MARSALA – I Fenici Rugby Marsala in collaborazione con Mare Italia Asd organizzano per mercoledì 3 agosto, alle ore 10, una giornata di pulizia straordinaria della spiaggetta di Thaiti, nella Riserva dello Stagnone. Le due associazioni, entrate in contatto grazie alla mediazione del garante dei diritti dei disabili, con la supervisione dell’Assessore ai Servizi Sociali, […]

MARSALA – I Fenici Rugby Marsala in collaborazione con Mare Italia Asd organizzano per mercoledì 3 agosto, alle ore 10, una giornata di pulizia straordinaria della spiaggetta di Thaiti, nella Riserva dello Stagnone.

Le due associazioni, entrate in contatto grazie alla mediazione del garante dei diritti dei disabili, con la supervisione dell’Assessore ai Servizi Sociali, portano avanti da inizio estate una partnership che garantisce ogni settimana una esperienza di condivisione in equipaggio misto tra atleti/e dei Fenici Rugby e ragazzi/e con disabilità accompagnati dai propri tutor.

Il tratto di spiaggia oggetto della pulizia è stato scoperto durante una sosta, ed è partita dagli stessi ragazzi la volontà di liberarlo dalla plastica depositata dalle correnti marine.

Come evidenzia Marco Quattrociocchi, chiunque voglia può unirsi all’iniziativa, utilizzando i propri mezzi, e raggiungere i volontari nella spiaggetta.