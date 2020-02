Giornata di raccolta del farmaco 2020. Domani conferenza stampa e appello ai cittadini

PALERMO – In occasione della Giornata di raccolta del farmaco 2020, i farmacisti di Palermo e provincia rinnovano l’appello ai cittadini ad aderire numerosi al progetto della Fondazione banco farmaceutico, per assicurare cure mediche ai tantissimi soggetti che non se le possono permettere. Invito che sarà ribadito in diretta mentre avvengono le donazioni, nel corso […]

PALERMO – In occasione della Giornata di raccolta del farmaco 2020, i farmacisti di Palermo e provincia rinnovano l’appello ai cittadini ad aderire numerosi al progetto della Fondazione banco farmaceutico, per assicurare cure mediche ai tantissimi soggetti che non se le possono permettere. Invito che sarà ribadito in diretta mentre avvengono le donazioni, nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, 8 febbraio, alle ore 9,30, presso la Farmacia Bonsignore, in viale Regione siciliana Nord-Ovest, 2322, all’altezza dell’ex Motel Agip, a Palermo.

Interverranno Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo; Mario Bilardo, presidente dell’Ordine dei farmacisti di Palermo; Giacomo Rondello, delegato provinciale della Fondazione banco farmaceutico; e i volontari dell’Istituto Villa Nave, in favore dei cui assistiti è destinata la raccolta in quella farmacia.