Giornata di Sport e Prevenzione a Mazara del Vallo

Il Maestro Stefano Giacalone, coadiuvato dal preparatore Silvio Davì Colaci, ha dato via alle dimostrazioni eseguite dai propri allievi di tecniche di difesa ed esibizioni di JU JITSU.

Il dottor Rubino ha spiegato ai giovani atleti come l’esercizio fisico sia fondamentale per un sano stile di vita, perché riduce la pressione arteriosa, controlla il livello di glicemia, modula positivamente il colesterolo nel sangue, aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari. L’iniziativa è stata coordinata da Tonino Bastone, componente del consiglio direttivo di Batticuore Batti Onlus ed è stata anche l’occasione per annunciare la prossima riapertura della sede di Mazara del Vallo, dove verranno effettuati screening cardiologici gratuiti.