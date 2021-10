Giornata insieme per i giovani, è la prima dopo il lockdown

MAZARA DEL VALLO – “Alzati, ti chiama!” è il titolo della Giornata insieme per giovani in ricerca di Dio che si terrà domenica 5 dicembre presso il Seminario vescovile di Mazara del Vallo. Si tratta della prima Giornata organizzata coi giovani provenienti da tutta la Diocesi dopo il periodo di lockdown. Alle ore 10, accoglienza […]

MAZARA DEL VALLO – “Alzati, ti chiama!” è il titolo della Giornata insieme per giovani in ricerca di Dio che si terrà domenica 5 dicembre presso il Seminario vescovile di Mazara del Vallo. Si tratta della prima Giornata organizzata coi giovani provenienti da tutta la Diocesi dopo il periodo di lockdown. Alle ore 10, accoglienza e break di benvenuto. Alle 11, momento di riflessione; ore 12, laboratori di gruppo; ore 13,30, pranzo a sacco; ore 14, giochi, musica e attività ricreative; ore 15, conclusione dei lavori in gruppo; ore 16, santa messa presieduta dal Vescovo; ore 17, merenda finale e saluti. Costo di partecipazione 3,50 euro. Informazioni e adesioni: 3400941443 (don Davide Chirco) e 3408505346 (don Giuseppe Favoroso). L’iniziativa è promossa dal Servizio di pastorale giovanile e dal centro vocazionale “Cercatori di Dio”.