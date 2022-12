ROMA – In occasione della Giornata internazionale per le persone con disabilità che si celebra oggi (3 dicembre) Rosario Santanastasio (Presidente Nazionale ArcheoClub D’Italia) ha evidenziato la necessità di “Rendere la cultura e il patrimonio culturale accessibili a tutti”.

“In Italia abbiamo 3882 musei, 630 monumenti, 327 aree archeologiche, 69 ecomusei. – Ha dichiarato ancora Rosario Santanastasio – Poi abbiamo i Parchi Nazionali, i Parchi Regionali. Quanti di questi siti sono accessibili alle persone con disabilità? Sono tutti pienamente accessibili? La cultura in Italia è accessibile alle persone con disabilità? Non alludo ovviamente solo alle famose barriere architettoniche ma soprattutto alla creazione di progetti, di una programmazione aperta a tutti. Dobbiamo lavorare in questa direzione: rendere la cultura e il patrimonio culturale accessibili a tutti. Far vedere a chi non può vedere, ascoltare a chi non può ascoltare, esserci a chi non può esserci”.