Giornata Mondiale dei Poveri: Papa Francesco ha benedetto “Rifugio”, una scultura che promuove la “Campagna 13 case” della Famiglia Vincenziana

CITTA’ DEL VATICANO – Nell’ambito della 6ª Giornata Mondiale dei Poveri, che si celebra domenica 13 novembre, Papa Francesco ha benedetto ieri (9 novembre) “Rifugio”, una scultura in bronzo a grandezza naturale, opera dell’artista canadese Timothy Schmalz, che mostra la figura di un senzatetto riparato da una coperta tirata da un piccione in volo. L’opera è stata donata alla FamVin Homeless Alliance (FHA), della Famiglia Vincenziana, con l’obiettivo di porre fine al fenomeno dei senzatetto e di cambiare la vita di 1,2 miliardi di persone che nel mondo non hanno un posto da poter chiamare casa.

Alla celebrazione ha preso parte il Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione – Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo, monsignor Rino Fisichella, il quale ha anticipato che domenica prossima ci sarà un pranzo per i poveri con la presenza di Papa Francesco.

La scultura “Rifugio” è stata concepita per accendere i riflettori sul problema dei senzatetto nel mondo e incoraggiare soluzioni pratiche, in linea con la missione della “Campagna 13 Case”, un’iniziativa della Famiglia Vincenziana mondiale. La Famiglia Vincenziana è un movimento di diverse congregazioni religiose, associazioni laicali e organizzazioni caritative che si ispirano alla vita e all’opera di San Vincenzo de’ Paoli, il quale “convocò tutti quelli che poteva, ricchi e poveri, umili e potenti, si servì di tutti i mezzi per ispirare in loro il senso del povero – immagine privilegiata di Cristo – e l’impulso ad aiutare tutti i poveri, direttamente ed indirettamente” (Costituzioni CM. Roma, 29 giugno 1984).

La Famiglia Vincenziana ha dato vita alla FamVin Homeless Alliance (FHA), che ha come obiettivo il porre fine al fenomeno dei senzatetto, cambiando la vita di 1,2 miliardi di persone che in tutto il mondo vivono senza un posto che possa essere definito casa.