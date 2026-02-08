Giornata mondiale del malato, Mercoledì corteo e messa a Mazara

MAZARA DEL VALLO – Mercoledì 11 febbraio si celebra la Giornata mondiale del malato e memoria di Maria di Lourdes. A livello diocesano la Giornata si celebra quest’anno a Mazara del Vallo. Alle ore 16, raduno presso l’ospedale “Abele Aiello”, con la riflessione sul Messaggio di Papa Leone XIV e l’avvio della processione verso la Basilica Cattedrale; alle ore 18, solenne concelebrazione presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella e istituzione dei nuovi ministri straordinari della Comunione e rinnovo del mandato per i ministri già istituiti.