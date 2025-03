Giornata Mondiale del Rene – Screening gratuiti in Piazza Ciullo ad Alcamo

ALCAMO – Per Giovedì 13 Marzo dalle ore 10 alle ore 18 in Piazza Ciullo ad Alcamo, grazie alla collaborazione del Laboratorio Venza, della Croce Rossa Italiana Comitato di Alcamo e con il Patrocinio del Comune di Alcamo abbiamo previsto di effettuare con il nostro staff medico uno screening nefrologico gratuito che consisterà in un esame obiettivo effettuato dal nostro specialista ed un prelievo del sangue per verificare le funzionalità renali, per il quale non è previsto presentarsi a digiuno.

“Un impegno della nostra azienda per ribadire l’importanza fondamentale dei reni e della loro salute per il nostro benessere, e per sensibilizzare l’opinione pubblica su un insieme di patologie in continuo aumento e che possono condurre, se non prevenute, alla dialisi e al trapianto” afferma l’Amministratore dr. Livio Marrocco.

Le malattie renali colpiscono milioni di persone in tutto il mondo: secondo l’OMS, in particolare, tutti i pazienti affetti da diabete mellito e/o ipertensione dovrebbero afferire da un Nefrologo ai primi prodromi dell’insufficienza renale.

“È quindi fondamentale incoraggiare e facilitare l’educazione, la diagnosi precoce e uno stile di vita sano per combattere l’aumento delle malattie renali prevenibili. Un semplice esame delle urine e il dosaggio della creatinina nel sangue sono il primo passo per diagnosticare una malattia del rene. Identificare una malattia renale in fase precoce è sempre utile per prevenirne l’evoluzione e le complicanze” afferma il Direttore Sanitario dr. Renato Parsi.