Giornata mondiale della vita consacrata, le iniziative in Diocesi

MAZARA DEL VALLO – Lunedì 2 febbraio si celebra la Giornata mondiale della vita consacrata. In diocesi saranno vissuti due momenti. Il primo, lunedì 2 febbraio, in tutte le parrocchie con un momento di preghiera e di testimonianza. Il secondo, sabato 7 febbraio, dalle 9,30 alle 13,30, nella parrocchia San Lorenzo di Mazara del Vallo si terrà un momento comunitario con i consacrati, i presbiteri e i diaconi, le comunità ecclesiali e quanti sono particolarmente legati al carisma delle famiglie religiose presenti in diocesi. L’animazione della giornata è affidata, oltre che ai religiosi/e, all’Ufficio di pastorale giovanile e familiare.