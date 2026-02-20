Giornata nazionale del personale sanitario

ROMA – “In questa Giornata Nazionale dedicata al personale sanitario e sociosanitario, al personale assistenziale, socioassistenziale e del volontariato – dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute – desidero esprimere, a nome della nostra Federazione, la più profonda gratitudine a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno garantiscono cura, professionalità e umanità nei nostri ospedali, nelle RSA, nei servizi territoriali, nelle strade e in ogni presidio di salute del Paese.



Abbiamo scelto uno slogan che racchiude il senso più autentico del loro impegno: ‘Siete nelle mani sicure quando tutto diventa fragile’. Perché è proprio nei momenti più difficili, quando la fragilità emerge con forza, che il valore del personale sanitario diventa evidente, imprescindibile, insostituibile.

Loro rappresentano un pilastro del nostro sistema sanitario. Un sistema che regge nelle sue palesi difficoltà grazie alla loro dedizione, spesso silenziosa, troppo spesso data per scontata.

Oggi celebriamo il loro lavoro, ma ricordiamo anche le sfide che ancora devono affrontare: carichi eccessivi, retribuzioni non adeguate, aggressioni, organici insufficienti, turni massacranti, responsabilità crescenti. La UGL Salute continuerà a battersi affinché questi professionisti ricevano il riconoscimento, le tutele e il rispetto che meritano.

Questa giornata non è solo una ricorrenza: è un impegno. Un impegno a non dimenticare mai che la salute dei cittadini passa attraverso la dignità e la sicurezza di chi ogni giorno la garantisce.

A tutti loro, oggi e sempre, va il nostro grazie più sincero” conclude Giuliano.