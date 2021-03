Giornata rotariana dell’ambiente: sistemata una delle aiuole di piazza Falcone e Borsellino

PARTANNA – Nella mattinata di ieri, domenica 28 marzo, in occasione della giornata rotariana dell’ambiente, celebrata il 21 marzo ma posticipata per le condizioni meteorologiche, il Rotary Club Partanna, guidato dal presidente Tommaso Masanelli, ha provveduto alla sistemazione e piantumazione di una delle aiuole della piazza Falcone e Borsellino. Presenti all’iniziativa anche i giovani del […]

PARTANNA – Nella mattinata di ieri, domenica 28 marzo, in occasione della giornata rotariana dell’ambiente, celebrata il 21 marzo ma posticipata per le condizioni meteorologiche, il Rotary Club Partanna, guidato dal presidente Tommaso Masanelli, ha provveduto alla sistemazione e piantumazione di una delle aiuole della piazza Falcone e Borsellino. Presenti all’iniziativa anche i giovani del neo costituito Rotaract Club cittadino presieduto da Martina Clemenza.

“Il Rotary condivide l’interesse a proteggere il nostro patrimonio comune” – Afferma il presidente del Club partannese avv. Tommaso Masanelli – “Siamo impegnati a sostenere attività volte a rafforzare la tutela delle risorse naturali, promuovendo la sostenibilità ecologica e favorendo, anche attraverso piccoli gesti come questo, la sensibilizzazione e l’armonia tra la comunità e l’ambiente che ci circonda”.