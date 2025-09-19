Giornate del Cinema per la Scuola, terza edizione

PALERMO – Tre date, 24, 25 e 26 settembre 2025 dedicate alle Giornate del Cinema per la Scuola, l’iniziativa nazionale giunta alla terza edizione, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, e organizzata in collaborazione con ANEC, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palermo.

Si svolgerà per la terza volta a Palermo l’iniziativa dedicata a docenti, dirigenti scolastici, professionisti del settore e operatori di Educazione Visiva a Scuola.

Ai Cantieri Culturali alla Zisa (via Paolo Gili, 4) un programma denso di appuntamenti tra laboratori, masterclass e proiezioni, distribuiti nelle tre giornate.

Il 24 settembre, alle 16, presso il Cinema Vittorio De Seta si svolgerà la cerimonia di inaugurazione alla quale parteciperanno, fra gli altri, il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, il Direttore Generale per la Comunicazione e le Relazioni Istituzionali del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’U.S.R. Sicilia, Giuseppe Pierro, il Presidente di ANEC, Mario Lorini e il Direttore Generale di ANEC, Simone Gialdini.

Tanti gli ospiti speciali, dal regista Riccardo Milani che interverrà alla presentazione del listino dedicato alle scuole di MEDUSA FILM al regista Vincenzo Alfieri e il cast del nuovo film di EAGLE PICTURES “40 Secondi”, ispirato alla tragica storia di Willy Monteiro Duarte, Justin De Vivo e Beatrice Puccilli.

Le tre giornate prevedono seminari e laboratori.

Novità di questa edizione sono lo Spazio Scuole e lo Spazio Enti, luoghi aperti di incontro e confronto all’interno dei quali tutte le scuole e tutti gli enti potranno intervenire per presentare le loro esperienze. E ancora, 2 eventi speciali di approfondimento culturale a metà fra letteratura e cinema: Inquadrare la letteratura: Lo Scuru dal romanzo al grande schermo e Il Maestro e Margherita: il linguaggio dell’arte come resistenza.

Confermati anche per questa edizione gli incontri di progettazione partecipata promossi dai due Ministeri.

Fiore all’occhiello delle Giornate 4 proiezioni speciali dedicate in anteprima ai partecipanti e la presentazione delle prossime uscite con trailer e anteprime dei film in uscita a cura dei tanti distributori nazionali e internazionali che presenteranno il loro listino per le scuole.

Infine, il “Premio CIPS”, finalizzato alla valorizzazione delle progettualità promosse nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. Nel corso della cerimonia di chiusura che si svolgerà il 26 settembre a partire dalle 15, presso il Cinema Vittorio De Seta con tanti ospiti speciali, in un “red carpet al contrario” attori e registi premieranno docenti e studenti.