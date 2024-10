Giornate di Open Day: il Lombardo Radice-Pappalardo apre la Scuola dell’Infanzia al territorio

CASTELVETRANO – L’Istituto Lombardo Radice-Pappalardo apre la Scuola dell’Infanzia al territorio nelle giornate di OPEN DAY del 5 Novembre dalle ore 10.00 alle ore 11.30 nel plesso Lombardo Radice, Largo Ungheria;

Il 6 Novembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nel plesso Dante Alighieri, Piazza Dante Alighieri 1;

l’11 Novembre dalle ore 10.00 alle ore 11.30 nel plesso Benedetto Croce, Piazza B. Croce;

il 13 Novembre dalle ore 10.00 alle ore 11.30 nel plesso Verga, Via F. Centonze (ex via Scinà).

Sarà un’ottima occasione di incontro tra scuola, famiglie e futuri alunni che potranno partecipare ai laboratori e conoscere l’offerta formativa.