Giovani Democratici Palermo: rinnovata la segreteria provinciale. Giorgio Marretta è il nuovo segretario

PALERMO – Giorno 9 luglio scorso i Giovani Democratici di Palermo hanno rinnovato la loro guida con l’elezione di Giorgio Marretta, già Consigliere Nazionale degli Studenti Universitari e attualmente consigliere comunale del Comune di Prizzi, a nuovo segretario provinciale. Insieme a lui una squadra composta da giovani impegnati e competenti, pronti a rilanciare l’azione politica dell’organizzazione sul territorio.

La nuova segreteria provinciale è composta da Matteo Ferrara – Responsabile Organizzazione, Saverio Guzzetta – Tesoriere con delega alle Aree Interne, Gloria Maria Cicciari con delega alla Ricerca, Innovazione e Sviluppo del Territorio, Filippo Fiorentino con delega alla Sanità, Francesco Biundo si occuperà di Infrastrutture e Trasporti, Beatrice Amato delegata ai temi riguardanti i Diritti Sociali e Civili. Virginia La Mantia è stata invece eletta Presidente dell’Assemblea Provinciale.

Il Congresso Provinciale si è svolto in seguito alla celebrazione dei congressi di circolo cittadini che hanno visto l’elezione di Chantal Schiera per Palermo città, Beatrice Amato per Bagheria, Simone Macaluso per il circolo delle Madonie e la riconferma di Matteo Ferrara nella Valle dello Jato e di Giorgio Aldo Sciara a Partinico.

Alla partecipata Assemblea Provinciale gli interventi dell’on. Valentina Chinnici Vice Segretaria del Partito Democratico Regionale, di dirigenti e militanti del partito palermitano e di rappresentanti della società civile e di associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Nel suo intervento di insediamento, Giorgio Marretta a nome di tutta la segreteria ha sottolineato: “Torniamo a stare accanto ai lavoratori, ad occuparci di sanità e infrastrutture, di scuola e università, di diritti civili e sociali. Lottiamo insieme affinché nessuno debba essere costretto a lasciare la nostra terra. Lottiamo insieme per un presente migliore. Uniamoci, perché la politica è responsabilità e, oggi più che mai, non possiamo voltarci dall’altra parte. Con questo rinnovamento, i Giovani Democratici di Palermo si preparano ad affrontare le sfide future con un’idea chiara di partecipazione, impegno civile e giustizia sociale, consapevoli del ruolo fondamentale delle nuove generazioni nel costruire una società più equa e inclusiva”.

“Faccio gli auguri di buon lavoro a Giorgio Marretta e ai tutti i ragazzi della giovanile palermitana convinto che sapranno farsi portavoce delle istanze dei giovani palermitani e continuare, rilanciandola ancora di più, un’azione politica seria e concreta sul nostro territorio” sono le parole di Manfredi Germanà Segretario Provinciale uscente.