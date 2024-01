“Giovani e Giovanissimi – Giornata in….ascolto” a Mazara

MAZARA DEL VALLO – Sabato 30 dicembre u.s. i Giovani e i Giovanissimi dell’AC della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo hanno trascorso una giornata insieme in “ascolto”.

L’evento, organizzato dagli educatori del settore, ha coinvolto il gruppo Giovanissimi appena costituito e il gruppo Giovani degli anni passati, andati via da Mazara per motivi di studio o lavoro, e che sono rientrati in sede per le feste natalizie.

L’incontro si è svolto in due momenti: la mattina fuori parrocchia facendo una escursione in campagna nella contrada Santa Nicola, il pomeriggio all’interno della casa canonica della parrocchia.

Tre sono stati i momenti di ascolto sperimentati durante la giornata iniziata di prima mattina con la condivisione della colazione:

In ascolto della natura: i giovani attraversando i sentieri della Riserva Naturale dei Gorghi Tondi e Lago Preola accompagnati dall’ascolto della preghiera di San Francesco “Il cantico delle creature” si sono messi in ascolto della natura cogliendo tutte le sfumature che essa ha presentato ai loro sensi, con i suoi spazi immensi colorati, gli odori della vegetazione, i canti e i versi degli uccelli, praticamente immersi nell’armonia sonora della natura;

In ascolto di se stessi: immersi in mezzo alla natura circondati solo da vegetazione i giovani avendo come spunto di riflessione la “Preghiera Semplice” di San Francesco, hanno sperimentato il deserto interiore mettendosi in ascolto di loro stessi, delle loro paure, incertezze, fragilità;

In ascolto dell’altro: prendendo come spunto una foto scattata durante l’escursione, ognuno ha condiviso con gli altri quel momento particolare spiegando perché hanno scelto proprio quello scatto e cosa gli ha lasciato dentro. Un momento molto divertente è stato quando i giovani si sono cimentati in un gioco chiamato dagli educatori “Mi twisto con tè” ovvero dovevano ballare il twist in coppia a contatto con varie parti dei loro corpi.

La sera, dopo aver partecipato alla Celebrazione Eucaristica in parrocchia, durante la quale Padre Giuseppe ha benedetto il gruppo augurando a tutti di essere sempre strumenti di pace, i giovani hanno condiviso la cena e subito dopo hanno organizzato la tombola che ormai è diventata una tappa fissa di fine anno per i giovani dell’Azione Cattolica parrocchiale.

Una giornata piena e intensa che ha visto a confronto due fasce d’età, gli adolescenti con i giovani, che si sono scambiati idee, pensieri, abbracci e lacrime. Una giornata che ha fatto capire a tutti che ognuno di noi è importante per l’altro. I doni e i talenti di ognuno messi insieme possono servire a risolvere quelle paure, incertezze e fragilità che magari si pensa di avere.