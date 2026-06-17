Giovani: imprenditori a confronto sulla Restanza a Palermo

PALERMO – Si è svolto questa mattina (17 giugno), presso la Sala Belvedere della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, il convegno “Resto in Sicilia. Giovani, imprese, territorio”, promosso dai Giovani Imprenditori CNA Sicilia. L’incontro ha rappresentato un momento decisivo per la definizione operativa del percorso avviato dal Manifesto sulla Restanza, promosso da ANCI Sicilia e sottoscritto da una rete ampia di organizzazioni, tra cui la stessa CNA Sicilia.

Nel corso della mattinata, i partecipanti – imprenditori under 40, rappresentanti istituzionali e esperti – hanno discusso della condizione giovanile in Sicilia a partire da alcuni dati emblematici. Secondo il Rapporto Svimez 2025, dal 2022 al 2024 sono 44.303 i siciliani tra i 25 e i 34 anni che hanno lasciato l’Isola. Di questi, 32.122 si sono trasferiti verso il Centro-Nord e 12.181 all’estero. Si stima che la metà di questi giovani fosse laureata. Secondo i dati ISTAT 2025 nel biennio 2023-2024 il Mezzogiorno ha perso oltre 116.000 residenti e la Sicilia contribuisce a questo esodo per circa il 24%. Nel periodo più lungo tra il 2011 e il 2024, la Sicilia ha perso un valore stimato di 16,7 miliardi di euro in capitale umano (costo dell’istruzione e della formazione dei giovani che emigrano). Questa cifra rappresenta il 15,1% del PIL regionale, una delle percentuali più alte d’Italia.

Successivamente hanno messo a punto una serie di proposte concrete da integrare nel Manifesto, trasformando le intenzioni in un documento operativo destinato alle istituzioni politiche regionali. L’obiettivo è tradurre in azioni e politiche pubbliche le idee e le energie dei giovani che scelgono di costruire il proprio futuro nell’isola, affrontando temi come l’accesso al credito, le infrastrutture digitali, la formazione, la viabilità e il sostegno all’innovazione.