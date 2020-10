Giovanni Pellegrino riconfermato alla guida del Comitato Regionale AC Sicilia

TRAPANI – Giovanni Pellegrino, attuale Presidente dell’Automobil Club di Trapani, è stato riconfermato alla guida del Comitato regionale Sicilia delle Aci per altri 4 anni. L’elezione si è svolta durante l’ultima riunione online presieduta da Roberto Caruso, Direttore compartimentale Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia. Pellegrino è stato eletto all’unanimità dei Presidenti […]

TRAPANI – Giovanni Pellegrino, attuale Presidente dell’Automobil Club di Trapani, è stato riconfermato alla guida del Comitato regionale Sicilia delle Aci per altri 4 anni. L’elezione si è svolta durante l’ultima riunione online presieduta da Roberto Caruso, Direttore compartimentale Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia. Pellegrino è stato eletto all’unanimità dei Presidenti partecipanti (Messina, Catania, Siracusa, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Acireale). Era assente l’Aci Palermo. Durante la riunione è stato eletto Vice presidente regionale Massimo Rinaldi, attuale Presidente dell’AC di Messina. Contestualmente è stato indicato quale componente dell’Assemblea generale, Carlo Alessi. Giovanni Pellegrino ricopre l’incarico di Presidente del Comitato regionale Sicilia delle Aci dal 2013. «Mi adopererò per promuovere la realizzazione di interventi e iniziative delle AC siciliane in materia di sicurezza ed educazione stradale – ha detto Pellegrino – ma anche nei rapporti con le istituzioni regionali sulle tematiche di mobilità, turismo e sport automobilistico».