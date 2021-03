Giovedì webinar “Approcci innovativi tra etica e morale al tempo della pandemia – Confronto medico scientifico e riflessioni sul diritto alla cura per la vita”

ROMA – Si svolgerà giovedì 18 marzo 2021, dalle 10 alle 13, il webinar “Approcci innovativi tra etica e morale al tempo della pandemia – Confronto medico scientifico e riflessioni sul diritto alla cura per la vita“. L’appuntamento si aprirà con i saluti istituzionali del sen. prof. Pierpaolo Sileri Sottosegretario al Ministero della Salute. Interverranno […]

ROMA – Si svolgerà giovedì 18 marzo 2021, dalle 10 alle 13, il webinar “Approcci innovativi tra etica e morale al tempo della pandemia – Confronto medico scientifico e riflessioni sul diritto alla cura per la vita“. L’appuntamento si aprirà con i saluti istituzionali del sen. prof. Pierpaolo Sileri Sottosegretario al Ministero della Salute.

Interverranno anche:

Don. Massimo Angelelli – Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della salute della CEI

Dott. Rav. Riccardo Di Segni – Rabbino Capo di Roma

Prof. Francesco Saverio Mennini – Prof. di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS

Dott. Roberto Tobia – Segretario Nazionale Federfarma

Prof. Massimo Andreoni – Direttore Scientifico SIMIT

Prof. Claudio Cricelli – Presidente SIMG

Prof. Gianni Amunni – Responsabile Rete Oncologica Toscana

Prof. Alberto Pilotto – Presidente SIGOT

Prof. Andrea Arcangeli Direttore Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano.

Conclusioni: Sen. Paola Binetti.

Per iscriversi è sufficiente collegarsi alla pagina www.eticaemorale.it. Nella sezione “Come iscriversi al webinar”, cliccare su “Registrati”. Inserire i dati e attendere la mail con il relativo link per accedere alla diretta. Per assistenza durante le fasi di registrazione è disponibile il servizio helpdesk al numero 055 7954251 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.